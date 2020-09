Após ameaçar deputado, Mário Frias será denunciado à Comissão de Ética da Presidência

Mário Frias ocupa cargo no governo federal desde a saída da atriz Regina Duarte da secretaria de Cultura (foto: Reprodução/Twitter/Mário Frias)

Histórico

O deputado federal Alencar Braga (-SP) garantiu, neste sábado (5), que vai denunciar o secretário especial de Cultura de Jair(sem partido),. Envolvido em grande polêmica após gravar vídeo em homenagem a heróis brasileiros, o palaciano disse para Flávio Serafini, deputado estadual fluminense pelo Psol, ter “cuidado com a PF”.[VEJAMAIS] Pelo Twitter,, pré-candidato a prefeito de Niterói, disse que Frias foi escolhido para protagonizar a gravação em homenagem a heróis da história brasileira pois nenhum ator renomado topou “queimar o filme” ao lado de Bolsonaro.O secretário, então, respondeu mandando-o ter “cuidado com a PF” , sem especificar a referência da sigla citada, mas permitindo interpretar que se trata de alusão à Polícia Federal.A fala gerou a indignação do petista. O parlamentar afirmou que Frias enxerga acomo uma espécie de Gestapo, força repressora utilizada pelo regime nazista para coibir opositores.“O secretário de Cultura anterior era um nazista assumido. O atual acha que a Polícia Federal é uma. Terá que se explicar” disse Alencar, em menção, também, a Roberto Alvim, que deixou o governo federal em janeiro após discursar com falas inspiradas em Joseph Goebbels, mentor das propagandas favoráveis ao sanguinário governo de Adolf Hitler.Mário Frias publicou, nesta semana, vídeo em que faz menção a heróis da pátria. Sua atuação virou alvo de paródia do humorista do Grupo Globo, Marcelo Adnet . Sobrou, também, para Bolsonaro e figuras ligadas a ele, como Fabrício Queiroz, ex-assessor de seu filho, Flávio.A imitação gerou irritação no Palácio do Planalto, tanto que a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República, comandada por Fábio Wajngarten, utilizou o Twitter para criticar o comediante