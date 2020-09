Ironizado por deputado, Mário Frias, secretário de Bolsonaro, ameaça: 'Cuidado com a PF'

Mário Frias é o chefe da secretaria de Cultura desde a saída da atriz Regina Duarte. (foto: Marcos Corrêa/PR)

Cuidado com PF... %u2014 MarioFrias (@mfriasoficial) September 5, 2020

O caso

Erramos. Acreditamos que seria possível unir todo o país em torno de bons valores e de bons exemplos. Afinal, ninguém é contra a bondade, o amor ao próximo, o sacrifício por inocentes, certo? Errado! Infelizmente, há quem prefira parodiar o bem e fazer pouco dos brasileiros. pic.twitter.com/kqA2yjx0Rb %u2014 SecomVc (@secomvc) September 5, 2020

Após ser alvo de paródia do humorista Marcelo, o secretário especial de Cultura do governo de Jair(sem partido), Máriopartiu para o ataque contra Flávio Serafini, deputado estadual fluminense e pré-candidato do Psol à prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro.“Cuidado com a PF”, escreveu Frias, neste sábado (5), sem especificar a referência da sigla citada, mas permitindo interpretar que se trata de alusão àPelo Twitter, Serafini disse que Frias foi escolhido para protagonizar a gravação em homenagem a heróis da história Brasileira pois nenhum ator renomado topou “queimar o filme” ao lado de Bolsonaro.O parlamentar aproveitou para ironizar as críticas do secretário a Adnet, que chamou o comediante de “frouxo” e “bobão”.Mário Frias publicou, nesta semana, vídeo em que faz menção a heróis da pátria. Sua atuação virou alvo de paródia de Adnet. Sobrou, também, para Bolsonaro e figuras ligadas a ele, como Fabrício, ex-assessor de seu filho, Flávio.A imitação gerou irritação no Palácio do Planalto, tanto que a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República, comandada por Fábio Wajngarten, utilizou o Twitter para criticar o comediante do Grupo Globo