Após Adnet ironizar vídeo de Frias, Secom de Bolsonaro rebate: faz 'pouco dos brasileiros'

Marcelo Adnet publicou parte do polêmico vídeo em sua conta no microblog (foto: Reprodução/Twitter)

Erramos. Acreditamos que seria possível unir todo o país em torno de bons valores e de bons exemplos. Afinal, ninguém é contra a bondade, o amor ao próximo, o sacrifício por inocentes, certo? Errado! Infelizmente, há quem prefira parodiar o bem e fazer pouco dos brasileiros. pic.twitter.com/kqA2yjx0Rb %u2014 SecomVc (@secomvc) September 5, 2020

Adnet rebate

Aos fatos:

1-se elegeram sob a bandeira do fim do mimimi e do politicamente correto mas não aguentam UMA SÁTIRA que vem chorar em perfil oficial!

2-A crítica não é ao povo, não força a barra. É AO GOVERNO FEDERAL que em vez de trabalhar prefere perseguir seus próprios cidadãos. %u2014 Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) September 5, 2020

A Secretaria Especial de Comunicação Social dada República (Secom) utilizou o, neste sábado (5), para atacar o humorista Marcelo, do Grupo Globo. O comediante produziu umparodiando a atuação do secretário especial de Cultura, Mário Frias, em gravação sobre heróis da história brasileira. As piadas de Adnet geraram irritação no Palácio do Planalto.O perfil da secretaria de Comunicação, comandada por Fábio Wajngarten, citou trecho da paródia, publicada por Adnet, e disparou:“Erramos. Acreditamos que seria possível unir todo o país em torno de bons valores e de bons exemplos. Afinal, ninguém é contra a bondade, o amor ao próximo, o sacrifício por inocentes, certo? Errado! Infelizmente, há quem prefira parodiar o bem e fazer pouco dos brasileiros.”No vídeo, o humorista tira sarro dos trejeitos de. Em outro momento, simula uma versão do “Arquivo Confidencial”, conhecida atração do Domingão do Faustão. Caracterizado como o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Fausto Silva e Fabrício Queiroz, Adnet faz menção às investigações envolvendo o ex-assessor do senador Fávio Bolsonaro (sem partido)., vale lembrar, está no centro, também, de polêmica que envolve, esposa de Jair. Ele é investigado por ter depositado, na conta dela, cheques que somam R$ 89 mil.No fim de agosto, ao ser perguntado sobre o tema por um jornalista, o presidente ameaçou agredir o profissional O humorista global não deixou barato e respondeu o tuíte feito pela. “Se elegeram sob a bandeira do fim do mimimi e do politicamente correto, mas não aguentam uma sátira e vêm chorar em perfil oficial! A crítica não é ao povo, não força a barra. É ao governo federal, que em vez de trabalhar prefere perseguir seus próprios cidadãos”, postou.