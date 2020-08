Presidente da CDL e deputada federal são os primeiros a confirmar em convenção candidatura à PBH

Empresário Marcelo de Souza e Silva e deputada federal Áurea Carolina são os primeiros nomes oficializados para a disputa da Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano (foto: Divulgação/CDL-BH; Vinicius Loures/Câmara dos Deputados) convenções partidárias que definirão chapas para as prefeituras e os vereadores das cidades de todo o país. Em Belo Horizonte, nomes de deputados federais, estaduais e até de vereadores começarão a ser oficializados. A capital mineira já conta com 17 pré-candidatos, e dois deles serão oficializados no primeiro dia: a deputada federal Áurea Carolina (Psol) e o empresário Marcelo de Souza e Silva (Patriota). Começam nesta segunda-feira, a pouco mais de dois meses para as eleições municipais, asque definirão chapas para as prefeituras e os vereadores das cidades de todo o país. Em, nomes de deputados federais, estaduais e até de vereadores começarão a ser oficializados. A capital mineira já conta com 17 pré-candidatos, e dois deles serão oficializados no primeiro dia: a deputada federal(Psol) e o empresário(Patriota).









“Já tinha minhas divergências em relação à gestão Kalil, principalmente pela falta de diálogo. Ficou evidenciado muito agora, como esse juízo muito forte. Um gestor público tem que ter mais conversa, diálogo. O meu posicionamento, minha crítica, minha visão fez com que essas pessoas me convidasse. Porque não é algo meu, algumas pessoas conversaram e vimos que é necessário essa mudança de uma gestão que desenvolve a economia. precisamos de alguém de articulação para ter essa retomada da economia, mas lembro que já tinha discordância”, contou Marcelo, ao Estado de Minas.





O Psol vai confirmar Áurea, já anunciada como nome da legenda para BH, com um evento às 19h. Na capital, outros 15 partidos já figuram na corrida eleitoral com nomes definidos: PSD, Podemos, PSB, Republicanos, Cidadania, Solidariedade, PRTB, Avante, PSDB, PT, PCdoB, UP, PDS, PSTU e Novo. As legendas têm até 16 de setembro para realizarem esses eventos e confirmarem a chapa oficialmente.





Em anos de eleição, as convenções partidárias são consideradas o início oficial da campanha, com grandes eventos para filiados. Neste ano, com a pandemia do novo coronavírus, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai permitir que esses eventos sejam realizados de forma virtual e remota. O que está proibido é o chamado "livemício", semelhante ao "showmício" mas de forma virtual, irregular no Brasil desde 2006.





Além das mudanças de prazos e de hábitos causadas pela pandemia, este ano será a primeira vez sem a possibilidade de coligações que envolvam vereadores. Mudanças na lei eleitoral aprovadas em 2017, mas que entram em vigor apenas neste ano, proíbem a junção de partidos para a formação de chapas coletivas nos pleitos para a Câmara dos Deputados, as câmaras municipais e as assembleias legislativas.





Por isso, neste ano, as legendas precisarão construir chapas “puro-sangue”, apenas com candidatos a vereadores que constam em seus quadros. O primeiro turno das eleições acontecerá em 15 de novembro, enquanto o segundo, caso necessário, será realizado em 29 do mesmo mês.





Corrida eleitoral em Belo Horizonte*:





Nome - Partido





Alexandre Kalil - PSD





Áurea Carolina - Psol





Igor Timo - Podemos





Lafayette Andrada - Republicanos

Júlio Delgado - PSB





João Vítor Xavier - Cidadania





Professor Wendel Mesquita - Solidariedade





Bruno Engler - PRTB





Fernando Borja - Avante





Luisa Barreto - PSDB





Nilmário Miranda - PT





Wadson Ribeiro - PCdoB





Leonardo Péricles - UP





Cabo Washington Xavier - PDS





Wanderson Rocha - PSTU





Rodrigo Paiva - Novo





Marcelo de Souza e Silva - Patriota





* Nomes ainda considerados pré-candidatos