Cortar faixas: a nova aposta de Bolsonaro para ficar em evidência e perto do eleitorado

Bolsonaro cortou a faixa da Pedra Fundamental para a duplicação da BR - 469, em Foz do Iguaçu, no Paraná (foto: Kiko Sierich/Itaipu Binacional) Jair Bolsonaro (sem partido), nos últimos meses. Só neste mês de agosto, entre cerimônias de inauguração e visitas a obras públicas e particulares foram dez compromissos presidenciais. Bolsonaro presenciou desde a abertura de uma escola cívico-militar no Rio de Janeiro, até o



As obras parecem ser mesmo apara se manter em evidência – por outros motivos que não suas costumeiras declarações polemicas – e estar próximo do eleitor, já mirando o pleito de 2022. Nesse domingo, o presidente afirmou, por meio de seu Twitter, que “antes de obras novas, queremos concluir obras inacabadas há 10, 20, 30, 40 anos”.

Mas, assim como o presidente, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, exaltou a política de continuidade de mostrou não se importar com o fato de as obras terem sido idealizadas por adversários políticos do atual governo.







Sem máscara, Bolsonaro causou aglomeração em Caldas Novas, Goiás (foto: Marcos Corrêa/PR )

“Que bom que estamos encarando a infraestrutura dessa forma. Terminamos, sim, obras de outros governos. O Brasil não pode ser reinventado a cada quatro anos”, declarou o ministro.

Nesses locais, Bolsonaro foi festejado por apoiadores, que se aglomeraram para chegar perto do presidente, ignorando as recomendações sanitárias de distanciamento social, para evitar a propagação da COVID-19.



Bolsonaro e Zema participaram da reinauguração do Alto-Forno 1 e da Aciaria 1 da Usiminas, em Ipatinga (foto: Marcos Corrêa/PR)

Mas Bolsonaro também foi alvo de. O mais recorrente, e até agora sem resposta, é ‘. A pergunta vem causando irritação no presidente e fez com que ele rompesse uma tentativa (que durou um curto período de tempo) de adotar um tom mais ameno no tratamento com a imprensa.

Obras em Minas Gerais

Na última quarta-feira, Bolsonaro esteve em Ipatinga , no Vale do Aço, onde participou da cerimônia que marcou a retomada produção do Alto-Forno 1 e da Aciaria 1 da Usiminas. O evento contou, também, com a participação de(Novo).

A duplicação da BR-381 – prevista para ser concluída só em no ano de 2040 – é uma das mais aguardadas pelos mineiros, esperançosos de que a obra reduza a quantidades de acidentes registrados na rodovia, sobretudo no sinuoso trecho entre Belo Horizonte e João Monlevade.





A 381 é a terceira estrada do país em quantidade de acidentes, segundo dados da Confederação Nacional do Transporte. Na malha rodoviária federal mineira, ela tem destaque negativo absoluto, com 2.213 acidentes com vítimas no ano passado e 171 mortes, o que lhe rendeu o macabro apelido de ‘Rodovia da Morte’.



Presença de Bolsonaro em inaugurações nos últimos meses

- 22 de junho, em Brasília – Evento de lançamento do canal de televisão AgroMais, do grupo Bandeirantes.



- 26 de junho, em Salgueiro (PE) – Inauguração de trecho do Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco

- 7 de agosto, em em São Vicente - Visitou à recém-reformada Ponte dos Barreiros.



- 13 de agosto, em Belém – Inauguração da primeira etapa das obras do Porto Futuro



- 14 de agosto, no Rio de Janeiro – Inauguração primeira escola-cívico militar da capital carioca.



- 17 de agosto, em Barra dos Coqueiros (SE) – Inauguração da Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I.



- 18 de agosto, em Corumbá (MS) – Inauguração de estação radar da Força Aérea Brasileira para monitorar fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia.



- 21 de agosto, em Ipanguaçu (RN) – Entrega de poços e sistemas de dessalinização, antena de internet e títulos de domínios para terrenos de famílias.



- 21 de agosto, em Mossoró (RN) – Entrega do conjunto habitacional Residencial Mossoró I



- 26 de agosto, em Ipatinga – Religamento do Alto-Forno 1 da Usiminas.

- 27 de agosto, em Foz do Iguaçu (PR) – Lançamento a obra de duplicação da BR-469 e visita às obras do aeroporto