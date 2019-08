Duplicação da BR-381 até Governador Valadares só em 2040

(foto: EM.DA.Press)

O novo prazo para aentre Belo Horizonte e Governador Valadares é 2040.De acordo com as regras doapresentadas em audiência pública na tarde de ontem pela, a empresa que assumir a administração da estrada terá que cumprir dois ciclos de investimentos em obras dada via: o primeiro, entre a capital município de Belo Oriente, até 2029, e o segundo, até Valadares, até o 20º ano da concessão, ou seja, duas décadas depois de assumir o trecho.No encontro desta sexta-feira (2), em que técnicos da agência apresentaram detalhes do edital em um hotel da região Centro-Sul de BH, nenhum dos 77 deputados estaduais, 53 dos deputados federais e três senadores esteve presente.Representante do governo de Minas no encontro, o secretário de, Marco Aurélio Barcelos, questionou os técnicos da agência sobre a possibilidade de alterar a divisão dos ciclos da obra e antecipar a conclusão da duplicação.A justificativa dos técnicos, no entanto, foi de que o prazo maior para que as obras sejam finalizadas evitará que ocobrado – R$ 8,54 para pista simples e R$ 11,10 para pista duplicada – fosse maior.“Conversei com os técnicos que elaboraram o contrato e perguntei: será que não podemos ter um ciclo só? Eles disseram que, possivelmente, a tarifa subiria algo em torno de 50%. Se jogar um pouco mais para a frente (o prazo final da duplicação) as tarifas se minimizam um pouco”, avaliou Marco Aurélio.O secretário avaliou que a exigência de garantias financeiras maiores por parte das empresas que tenham interesse em participar da licitação foi um avanço em relação aos editais de concessões lançados no passado.“Esse edital traz inovações em relação àqueles que não foram bem sucedidos, sobretudo na BR-040, na BR-262 e em outras rodovias espalhadas pelo Brasil. Exige-se maiores garantias para que as empresas façam os lances, ou seja, se lá na frente ela não tiver a capacidade de executar as obras, ela perde parte dessas garantias”, explica.A audiência pública desta sexta-feira foi a única marcada em Belo Horizonte para que técnicos da ANTT recebessem sugestões e propostas de lideranças mineiras para incluir no edital de concessão que está previsto para ser lançado em março de 2020.Outra audiência aconteceu na quinta-feira (1) em Governador Valadares e outras duas estão previstas para a próxima semana, no dia 7 de agosto em Vitória e 8 de agosto, em Brasília. A agência receberá sugestões até 2 de setembro.

Próximos passos: cronograma para a concessão da BR-381

1) Fim do período de contribuições – 2 de setembro de 2019





2) Respostas da ANTT sobre as audiências públicas – outubro de 2019



3) Aprovação do plano de outorga pelo Ministério da Infraestrutura – novembro de 2019





4) Aprovação pelo Tribunal de Contas da União (TCU) – fevereiro de 2020 (previsão)



5) Publicação do edital – março de 2020 (previsão)



6) Leilão – junho de 2020 (previsão)



7) Empresa vencedora assume rodovia – setembro de 2020 (previsão)



FONTE: ANTT