Maia defende Felipe Neto e o convida para debate sobre fake news

Presidente da Câmara convidou influenciador pelas redes sociais na tarde deste sábado (1º/8) (foto: Maryanna Oliveira/CB/D.A Press e NyT/reprodução)

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, anunciou que deve acelerar a tramitação do projeto de lei das Fake News, após testemunhar os ataques sofridos pelo influenciador Felipe Neto . O anúncio foi feito na tarde deste sábado (1/8), nas redes sociais, junto a um convite para que o rapaz possa contribuir nas diretrizes do polêmico texto, que desagrada parte da base governista, incluindo a família Bolsonaro.

.@felipeneto, a covardia é a virtude dos fracos. Esses ataques só reforçam o caráter daqueles que são incapazes de vencer um debate com argumentos e com respeito. Por tudo que você tem sofrido nesses dias, nós vamos acelerar o projeto de combate às fake news. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) August 1, 2020

No centro de uma série de pautas progressistas e com posicionamentos fortes, o influencer vem sendo alvo de fortes ataques digitais há bastante tempo, em especial a falsas acusações de crimes contra a infância. Nas últimas semanas, os ataques foram intensificados após um vídeo feito para o New York Times e à defesa ao ator Thammy Miranda, que, transexual, estrelará campanha de dia dos pais de uma marca de cosméticos. A tag #todoscontrafelipeneto chegou a ser um dos tópicos mais comentados no Twitter no país.

Em apenas 48 horas, mais de 3,5 milhões de interações com a página do influenciador foram registrados no Facebook, inclusive de famosas contas de bolsonaristas. Neto viu o nome ser associado à pedofilia dentro e fora das redes sociais. Além disso, recebeu fortes ameaças, anônimas e abertas - uma delas de um dos integrantes do grupo que jogou fogos de artifício no prédio do STF.

Convite aceito, Rodrigo. Vamos conversar! Muito obrigado pelo apoio. https://t.co/XIAs1PCjHV — Felipe Neto %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDFF4 (@felipeneto) August 1, 2020



Poucos minutos depois, Felipe Neto disse estar interessado na colaboração proposta: "Convite aceito, Rodrigo. Vamos conversar! Muito obrigado pelo apoio". Além de políticos, celebridades saíram em apoio ao influenciador. Algumas delas, a exemplo de Luciano Huck, acabaram também sendo alvos de ataques e associados à pedofilia.