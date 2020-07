Kalil agiu melhor no combate à pandemia que Zema e Bolsonaro, indica pesquisa

Prefeitura de BH, comandada por Alexandre Kalil, foi apontada por quase 60% dos entrevistados como a gestão que melhor agiu no enfrentamento à pandemia (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A atuação do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre(PSD), contra a pandemia do novoé mais bem avaliada pelos eleitores da capital mineira do que as ações do governador Romeu(Novo) e do presidente Jair(sem partido). A conclusão é de levantamento do Instituto Paraná Pesquisas com 820 belo-horizontinos, realizado entre 22 e 25 de julho.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com eleitores de 16 anos ou mais. O grau de confiança é de 95% e a margem estimada de erro é de 3,5%.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz