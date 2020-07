Mandetta elogia gestão de Kalil durante a pandemia: 'Pautando necessidade de se cuidar'

Mandetta foi demitido do Ministério da Saúde em abril deste ano (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), fez menção ao combate à pandemia do novo coronavírus em Belo Horizonte, conduzida pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD). O ex-chefe da pasta disse que torce para Minas Gerais se sair bem da pandemia e elogiou o prefeito de BH. O ex-ministro da(DEM), fez menção ao combate à pandemia do novo coronavírus em, conduzida pelo prefeito(PSD). O ex-chefe da pasta disse que torce para Minas Gerais se sair bem da pandemia e elogiou o prefeito de BH.









Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgados nessa quarta-feira, 1.732 pessoas morreram no estado devido às complicações causadas pela COVID-19, enquanto 82.010 pessoas testaram positivo. BH tem 12.231 casos confirmados da doença e 297 óbitos.





Por sua vez, a gestão do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, foi criticada pelo médico - em que pese suas ponderações a respeito das peculiaridades que tornam o enfrentamento da COVID-19 no Brasil mais complexa em relação aos países europeus.





"O Brasil é um continente. Teremos uma epidemia com diferentes momentos. Algumas regiões já terminando a fase de transmissão e óbitos. Outras, em fase ascendente, como Minas e Centro Oeste. Outras em fase de queda. (...) Mas não estou vendo uma gestão de saúde do ministerio da Saúde. Vejo ausência total do governo federal", avaliou.