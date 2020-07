Zema perde titular da pasta de Infraestrutura e Mobilidade

Barcelos (em primeiro plano) compunha a equipe de Zema desde o início da gestão. (foto: Guilherme Dardanhan/ALMG)

O governo de Minas Gerais vai promover nova troca no secretariado de Romeu(Novo). Por motivos pessoais, o antigo chefe da pasta de(Seinfra), Marco Aurélio Barcelos, será exonerado do cargo. Ele será substituído por Fernando Marcato, mestre em Direito Público.Barcelos compunha a equipe de Zema desde o início do governo, em janeiro do ano passado. Ele foi anunciado pelo chefe do Executivo ainda em dezembro de 2018.Seu substituto,, é professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) em São Paulo e mestre em Direito Público pela Universidade de Paris.Zema enalteceu a passagem deà frente da pasta. “No período, Minas Gerais viu avançar importantes projetos, como o Programa de Concessões Rodoviárias e o projeto de concessão do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte”, disse, por meio de nota oficial.Segundo o, a troca será oficializada pelo Diário Oficial do Estado nos próximos dias.A Seinfra foi criada pela atual gestão para substituir a Secretaria de Transportes e Obras Públicas (Setop).