Sindicato aciona STJ por fala de Zema sobre 'rachadinha' em gestão anterior

Sindepominas) protocolou junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), na tarde desta quinta-feira (23), uma interpelação judicial contra o governador Romeu Zema (Novo). A organização pede que Zema justifique as afirmações feitas na última segunda-feira, quando disse que "os sindicatos de servidores do estado de Minas Gerais, no governo anterior (Fernando Pimentel/PT), participavam da chamada rachadinha". O Sindicato dos Delegados de Polícia Civil () protocolou junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), na tarde desta quinta-feira (23), uma interpelação judicial contra o governador Romeu Zema (Novo). A organização pede que justifique as afirmações feitas na última segunda-feira, quando disse que "os sindicatos de servidores do estado de Minas Gerais, no governo anterior (Fernando Pimentel/PT), participavam da chamada rachadinha".













“O pessoal que estava acostumado com ‘rachadinha’ e não sei mais o quê, agora fica dando do contra. Escute com reservas quando a crítica partir desse tipo de público. Enquanto o Estado estava saqueando as prefeituras e mandando o nome de 240 mil funcionários públicos para o SPC, esse pessoal estava calado. Não falou nada”, disparou, durante transmissão ao vivo feita por meio das redes sociais.





Ainda segundo o governador, a postura crítica dos sindicatos não era vista durante o administração anterior. Zema disse que há representantes buscando “visibilidade” e “polêmicas”.





“Sejam críticos. Tem muitos sindicalistas querendo só visibilidade e polêmicas. Falam ‘você está sendo prejudicado’. Mentira! No último governo, quando o funcionário público estava sendo prejudicado, esses sindicalistas não levantaram a mão, pois podiam dar emprego a um ‘punhado’ de gente da ‘turminha’ deles”, afirmou.





Também na segunda-feira, após as declarações de Zema, Héder Martins, presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais (ASPRA/MG), afirmou que “por mais que as entidades militares não sejam sindicatos, no governo Pimentel fizemos inúmeras manifestações, inclusive uma delas culminou na invasão do Palácio da Liberdade. Três mil policiais estão respondendo inquérito por conta daquilo. Ou seja: não houve silêncio”.