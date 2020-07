Médicos repudiam declarações de Zema sobre 'rachadinha' de sindicatos

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais (foto: Gil Leonardi / Imprensa MG)



(Sinmed-MG) emitiu uma nota de repúdio às declarações do governador Romeu Zema (Novo) sobre entidades sindicais . Nessa segunda, Zema afirmou que “o pessoal que estava acostumado com ‘’ e não sei mais o quê, agora fica dando do contra” a reforma da Previdência. Disse, ainda, que, durante o governo anterior, as entidades “quando o funcionário público estava sendo prejudicado”.

Em nota, representantes do Sinmed-MG declaram que “o governador está atribuindo às entidades de defesa dos direitos da categoria a prática de crimes e favorecimentos ilícitos de natureza patrimonial”.



Afirmam, ainda, que a fala de Zema é “irresponsável”, porque “desconsidera lutas importantes na preservação e conquistas de direitos realizadas pelos movimentos sindicais”.



Outras entidades sindicais também criticaram as declarações do governador. Ainda nessa segunda-feira, o presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais (ASPRA/MG), Héder Martins, rebateu a alegada inércia dos sindicatos, afirmando que, no governo de Fernando Pimentel (PT), os militares organizaram várias manifestações, inclusive invadindo o Palácio da Liberdade

Outras entidades sindicais também criticaram as declarações do governador. Ainda nessa segunda-feira, o presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais (), Héder Martins, rebateu a alegada inércia dos sindicatos, afirmando que, no governo de Fernando Pimentel (PT), os militares organizaram várias manifestações, inclusive invadindo o Palácio da Liberdade

Vários sindicatos já se declararam contra a reforma da Previdência proposta pelo Governo de Minas . Por isso, nessa segunda, Zema atacou as entidades, insinuando que alguns deles obtinham vantagens indevidas durante a gestão de Pimentel.

O pessoal que estava acostumado com ‘rachadinha’ e não sei mais o quê, agora fica dando do contra. Escute com reservas quando a crítica partir desse tipo de público. Enquanto o Estado estava saqueando as prefeituras e mandando o nome de 240 mil funcionários públicos para o SPC, esse pessoal estava calado. Não falou nada”, afirmou o governador durante uma



Ainda segundo o governador, a postura crítica dos sindicatos não era vista durante a administração anterior. Zema disse que há representantes buscando "visibilidade" e "polêmicas".

"Sejam críticos. Tem muitos sindicalistas querendo só visibilidade e polêmicas. Falam 'você está sendo prejudicado'. Mentira! No último governo, quando o funcionário público estava sendo prejudicado, esses sindicalistas não levantaram a mão, pois podiam dar emprego a um 'punhado' de gente da 'turminha' deles", disparou.





“Sejam críticos. Tem muitos sindicalistas querendo só visibilidade e polêmicas. Falam ‘você está sendo prejudicado’. Mentira! No último governo, quando o funcionário público estava sendo prejudicado, esses sindicalistas não levantaram a mão, pois podiam dar emprego a um ‘punhado’ de gente da ‘turminha’ deles”, disparou.





Veja abaixo a íntegra da nota do Sinmed-MG





Tendo em vista as declarações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, no dia 20 de julho de 2020, atribuindo a prática de crimes a entidades sindicais e seus componentes, o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, em respeito à categoria que representa e a sua história de 50 anos como entidade sindical, vem a público manifestar repúdio a tal iniciativa que reflete a tentativa de criminalização dos movimentos sindicais.





Nas declarações divulgadas na imprensa, o governador disse: “Esse pessoal, que estava acostumado com esse tipo de rachadinha, de não sei mais o quê, é que agora fica dando do contra” e, ainda, direciona-se ao servidor público, clamando: “Sejam críticos. Tem muitos sindicalistas querendo só visibilidade, querendo só polêmica, e só fala ‘você está sendo prejudicado’. É mentira”.





O Sinmed-MG entende que o governador está atribuindo às entidades de defesa dos direitos da categoria a prática de crimes e favorecimentos ilícitos de natureza patrimonial. É irresponsável a fala do representante do Executivo mineiro porque desconsidera lutas importantes na preservação e conquistas de direitos para a categoria, realizadas pelos movimentos sindicais onde, a esse respeito, nossa entidade sempre esteve presente.





Num breve apanhado histórico, nossa entidade sempre promoveu a defesa inafastável dos interesses dos profissionais médicos, inclusive servidores públicos, desde a sua criação, datada de 11 de julho de 1970.





Na defesa do médico





O SINMED-MG reforça que é a casa do médico, da defesa de seus interesses e prerrogativas, tendo como missão e dever a firme valorização das condições de trabalho da categoria, apartidária e sendo certo que os governantes e políticos, ao contrário das instituições, são transitórios.





Em respeito aos médicos que representa, o SINMED-MG não compactua com crimes, apadrinhamentos ou práticas de escusas de favorecimento, do mesmo modo que não endossará a retirada de direitos dos médicos servidores públicos, como pretende a proposta de reforma Previdenciária enviada pelo governador.





Na expectativa de uma construção dialética e solidária, o SINMED-MG agradece o serviço prestado pelos médicos servidores públicos, mesmo em condições tão adversas de trabalho e diante de mais uma investida contra seu direito à aposentadoria digna.





Por fim, o Sinmed-MG reforça sua posição de transparência na defesa do médico e do cidadão, sem qualquer interesse. Nossa entidade destaca que vai exigir formalmente que o governador aponte as provas dos crimes que comunicou publicamente, sob risco de responder judicialmente por calúnia.