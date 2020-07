Zema comunica: Ipsemg vai mudar com a Reforma da Previdência

(foto: Reprodução)

O governo de Minas garantiu nesta segunda-feira (20) que o Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) não será extinto com a reforma daproposta pelo Executivo estadual e enviado para a Assembleia Legislativa Porém, haverá mudançasestruturais, afirmou o secretário de Planejamento (Seplag), OttoLevy, em live que contou com a participação do governador Romeu Zema (Novo) e o secretário de governo, Igor Eto.

O governador destacou que o estado está ‘’atrasado 21 anos’’ em separar a assistência médica e previdenciária. De acordo com Zema, o Ipsemg, que hoje é subordinado à Seplag, passará a ser gerida pela Secretaria de Saúde. E o governo de Minas vai criar um fundo, que deverá ser chamado de MG-Prev, para administrar o fundo previdenciário do estado.

Igual à morte

O governador também disse que a reforma da Previdência “é igual à morte, inevitável”. Ao começar a live, Zema lembrou que o déficit da previdência este ano vai esbarrar na casa dos R$ 19 bilhões. “Então, não adianta brigar com a matemática”, justificou governador.



Levy endossou a fala do governador afirmando que o déficit da previdência é hoje “o maior problema financeiro que o estado enfrenta”.



O governador, por sua vez, disse que as queixas das lideranças sindicais com a Proposta de Emenda à Constituição apresentada para mudar as regras de aposentadoria no serviço público estadual não se justificam.



Governo do PT

Segundo Zema, essas mesmas lideranças sindicais, que hoje reclamam,teriam ficado em silêncio durante o governo de Fernando Pimentel (2015/2018). De acordo com Zema, o silêncio de sindicalistas era recompensado por cargos e benesses no governo petista.



Lives

A live ocorrida hoje deve se repetir “nos próximos dias e semanas” conforme acenou o governador para esclarecer dúvidas sobre a reforma da Previdência no estado.



O evento de hoje, por meio do Instagram e Facebook, está sendo anunciado desde a última quinta-feira (16), quando começaram a ser colhidas as perguntas de internautas.



