Coronavírus: Romeu Zema entrega respiradores em Coronel Fabriciano

O governador Romeu Zema (Novo) afirmou que Minas Gerais é exemplo no combate a pandemia do novo coronavírus (foto: Twitter/Reprodução) governador Romeu Zema (Novo) e o secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, entregaram nesta sexta-feira (24) 10 respiradores para equipar o Hospital Dr. José Maria de Moraes em Coronel Fabriciano no Vale do Aço. Os aparelhos vão possibilitar a abertura de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para ampliar a capacidade de atendimento à pacientes de COVID-19 na região. (Novo)e o secretário de, Carlos Eduardo Amaral, entregaram nesta sexta-feira (24) 10para equipar oemno Vale do Aço. Os aparelhos vão possibilitar a abertura de leitos de(Unidade de Terapia Intensiva) para ampliar a capacidade de atendimento à pacientes de COVID-19 na região.

Os aparelhos vão possibilitar a abertura de leitos de UTIs para ampliar a capacidade de atendimento a pacientes da covid-19 no município e região. Em 4 meses de pandemia, o Estado já repassou pouco mais de R$ 1 bilhão para estruturar a assistência de saúde nos municípios mineiros %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) July 24, 2020

No Twitter, o governador afirmou que Minas Gerais é exemplo no combate a pandemia do novo coronavírus. “Trabalho sério. Medidas preventivas. Foco no resultado. É por isso que Minas Gerais é exemplo na condução da pandemia. Temos os melhores resultados do país. Apresentamos hoje a 2ª menor taxa de letalidade em comparação aos demais estados brasileiros. Quero preservar vidas”, escreveu.

De acordo com Zema , em quatro meses de pandemia, o Estado já repassou pouco mais de R$ 1 bilhão para estruturar a assistência de saúde nos municípios mineiros.



Entenda





O Hospital Dr. José Maria de Moraes contava com 20 leitos de UTI com respiradores. Desses leitos, 10 eram credenciados pelo Sistema Unico de Saúde (SUS) e outros 10 mantidos pelo município. Ao cadastrar os leitos no SUS, os custos do atendimento são pagos com o dinheiro público, o que facilita os hospitais nas finanças dos tratamentos.

Agora, após o auxílio do governo, novos 10 respiradores foram adicionados à lista. De acordo com a prefeitura, até última quinta-feira (24), Coronel Fabriciano possui 1.591 casos e 22 mortes.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira