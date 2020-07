Negacionista, deputado Coronel Tadeu entra em ventilação após contrair COVID-19

As imagens foram publicadas no Twitter do parlamentar (foto: Twitter/Reprodução) COVID-19 há cerca de 11 dias, o deputado federal Coronel Tadeu (PSL-SP) postou uma foto no Twitter nesta quinta-feira (23) e relatou que entrou “na pior fase do vírus”. Durante a pandemia, Tadeu chegou a falar que o coronavírus era uma “política nojenta de produzir óbitos no Brasil.” O deputado vem se tratando com azitromicina e cloroquina. Os tratamentos não têm eficiência comprovada cientificamente. Internado comhá cerca de 11 dias, opostou uma foto nonesta quinta-feira (23) e relatou que entrou “na pior fase do vírus”. Durante a pandemia, Tadeu chegou a falar que oera uma “política nojenta de produzir óbitos no Brasil.” O deputado vem se tratando com. Os tratamentos não têm eficiência comprovada cientificamente.

Entrei na pior fase do vírus, hora de entrar com a Ventilação. (VNI) 11º dia de internação e muito confiante. Azitromicina e Cloroquina já fazem parte desse tratamento. Não iremos perder essa guerra. #BolsonaroTemRazao pic.twitter.com/oAkiVgXlyt %u2014 Coronel Tadeu (@CoronelTadeu) July 23, 2020





No post, o deputado publicou imagens fortes. Com 54 anos, ele entrou no estágio de ventilação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em São Paulo. Apesar de abatido, Tadeu explica que está “muito confiante.” Isso devido, às medicações.





“Azitromicina e cloroquina já fazem parte desse tratamento. Não iremos perder essa guerra. #BolsonaroTemRazao”, escreveu.





Coronel Tadeu testou positivo na última terça-feira (21). Anteriormente, o bolsonarista vinha minimizando a pandemia nas redes sociais.



Tadeu chegou a questionar o números de mortos pela doença e até mesmo a ironizar a morte de sua madrasta, ao dizer que mesmo diagnosticada com COVID-19, a senhora teria morrido de pneumonia.

* Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa



Efeitos colaterais da cloroquina

Apesar da 'campanha' feita por Bolsonaro a favor da cloroquina e da ampliação de seu uso pelo Ministério da Saúde, inclusive para casos leves de COVID-19, não há comprovação científica de que o medicamento tenha efeito no combate à doença causada pelo coronavírus.





Além disso, a cloroquina e a hidroxicloroquina podem causar efeitos colaterais graves como distúrbios de visão, irritação gastrointestinal, alterações cardiovasculares e neurológicas, cefaleia, fadiga, nervosismo, prurido, queda de cabelo e exantema cutâneo.