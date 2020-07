Segundo teste de Paulo Guedes dá negativo para COVID-19

Antes da divulgação da contaminação, o ministro e Bolsonaro se encontraram ao menos sete vezes nos 14 dias anteriores à confirmação da doença do presidente (foto: Agência Brasil/Reprodução) ministro da Economia Paulo Guedes, 70 anos, deu negativo para COVID-19. O anúncio foi feito pelo ministério na manhã desta quinta-feira (16). Guedes já tinha feito outro exame na semana passada, quando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) divulgou que estava contaminado pelo vírus. O segundo teste do, 70 anos, deu negativo paraO anúncio foi feito pelo ministério na manhã desta quinta-feira (16). Guedes já tinha feito outro exame na semana passada, quando o presidentedivulgou que estava contaminado pelo vírus.

“O Ministério da Economia informa que o exame para a COVID-19 do ministro Paulo Guedes teve resultado negativo. Esse foi o segundo teste feito pelo ministro em menos de duas semanas para a confirmação do resultado após reuniões com pessoas que testaram positivo para a doença”, diz nota do ministério, sem citar nominalmente o presidente.





Antes da divulgação da contaminação, o ministro e Bolsonaro se encontraram ao menos sete vezes nos 14 dias anteriores à confirmação da doença do presidente. Esse é o período máximo de incubação do coronavírus até que o paciente comece a apresentar os sintomas.





Na última quarta-feira (15), em uma live no Facebook, o presidente afirmou que o segundo teste que ele fez deu positivo.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz