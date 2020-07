Novo exame de Bolsonaro dá positivo para COVID-19

Em novo teste, Bolsonaro confirma infecção por coronavírus (foto: Agência Brasil/Reprodução) (sem partido) testou positivo novamente para a doença. Bolsonaro, está sem febre. As informações são da CNN Brasil. Uma semana após o diagnóstico positivo para o coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro testou positivo novamente para a doença. Bolsonaro, está sem febre. As informações são da CNN Brasil.

De acordo com o canal, o presidente Bolsonaro estava “agoniado” por não conseguir fazer parte das reuniões. Em conversa com a reportagem, ele afirmou que vai seguir com a agenda por videochamada.



Na noite dessa terça-feira (14) o chefe do Executivo voltou a falar sobre o tratamento que vem fazendo com hidroxicloroquina. Ele segue tomando o medicamento para combater o vírus. Esse método não tem comprovação científica.



O presidente deve fazer ainda um terceiro exame para verificar se já pode retomar suas atividades normalmente

*Aguarde mais informações

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz