Márcia, mulher de Queiroz, se apresenta à polícia, diz portal

Márcia Aguiar estava foragida desde 18 de junho (foto: Reprodução/Internet)

desde o último dia 18 de junho,, mulher do policial militar aposentado Fabrício, apresentou-se à polícia na noite desta sexta-feira, 10, e já está com ono Rio de janeiro, onde cumprem, informa o UOL. Foi graças às mensagens encontradas no celular de Márcia que o Ministério Público do Rio chegou ao paradeiro de Queiroz, em Atibaia, no interior de São Paulo.

Leia: Decisão a favor de mulher de Queiroz é 'muito rara', dizem ministros do STJ