Presidente do STJ concede prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e esposa

Fabrício de Queiroz e Márcia de Aguiar são investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) (foto: Redes Sociais/Reprodução) ministro João Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu nesta quinta-feira (9) conceder prisão domiciliar a Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) e à mulher dele Márcia de Aguiar. O casal teve ordem de prisão preventiva decretada nas investigações da Operação Anjo, relacionada ao esquema das "rachadinhas". decidiu nesta quinta-feira (9) conceder prisão domiciliar a, ex-assessor doe à mulher deleO casal teve ordem dedecretada nas investigações darelacionada ao esquema das "".

Pelas regras internas do tribunal, o presidente do STJ é o responsável por decidir sobre questões urgentes no recesso.

No pedido de liberdade, a defesa de Queiroz usou como argumento a pandemia do novo coronavírus e afirmou que Queiroz "é portador de câncer no cólon e recentemente se submeteu à cirurgia de próstata".

