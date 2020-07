Secretário-adjunto que disse que faria festa se Bolsonaro morresse é exonerado

A postagem foi feita pelo agora ex-secretário no início da semana quando houve as primeiras notícias de que o presidente estava com sintomas do novo coronavírus. “Bolsonaro tá com sintomas de Covid-19. Tá difícil conter minha alegria: se esse ser morrer eu vou fazer tanta festa”, postou. A postagem foi excluída após repercussão que ganhou força com um vídeo do deputado federal Junio Amaral (PSL/MG).





O parlamentar gravou um vídeo dizendo ter recebido solicitações de “apoiadores do Bolsonaro” para que tomasse medida acerca do que chamou de “postura medíocre e irresponsável” do secretário-adjunto. “Ele que é deliberadamente um inimigo do presidente e seus apoiadores. Destila o verdadeiro ódio nas redes sociais contra eles, hoje passou de todos os limites”, afirmou. Junio Amaral provocou o Ministério Público (PM) protocolando notícia-crime contra Jonathas.





“Ele está contrariando o artigo 37 da Constituição. Conheço o prefeito Euzebio e prefiro acreditar que ele não compactua com este tipo de posicionamento, mas é claro que a gente espera que haja resposta a tudo isso”, pressionou.





O artigo mencionado trata dos critérios de nomeações e contratações para o serviço público.





O ex-secretário não comentou o assunto até o fechamento desta matéria. Entre várias postagens de crítica ao governo federal e relembrando declarações de Bolsonaro, ele compartilhou nas redes sociais um comentário feito por um internauta, classificando a exoneração como “boçal”.

A prefeitura não se manifestou sobre a exoneração.





