Zema pede prorrogação do estado de calamidade pública em Minas até o fim de 2020

Zema pediu a prorrogação do estado de calamidade, período de 'contingenciamento de gastos e diretrizes para redução de despesas não essenciais', de acordo com o Executivo

O texto original, aprovado em março, requer revisão. Por isso, o Governo de Minas se antecipou e fez uma videoconferência com o presidente da Assembleia, o deputado estadual Agostinho Patrus (PV). Na reunião, Zema apresentou dados financeiros do Estado durante o período de calamidade devido à pandemia.

"Tendo em vista que ainda teremos muito trabalho pela frente para combater este inimigo invisível, que é o coronavírus, solicitei à Assembleia que prorrogasse, até o dia 31 de dezembro, o estado de calamidade pública já referendado pela Casa Legislativa em março", disse Zema, em postagem nas redes sociais nessa quarta.

Tendo em vista que ainda teremos muito trabalho pela frente para combater este inimigo invisível, que é o coronavírus, solicitei à @assembleiamg que prorrogasse, até o dia 31 de dezembro, o estado de calamidade pública já referendado pela Casa Legislativa em março. pic.twitter.com/Fzr8EMdDJs %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) July 8, 2020

A tendência é de que a renovação do estado de calamidade pública seja colocada em pauta no Legislativo na próxima semana e votada rapidamente. A situação deve ser diferente de outro texto do Executivo que tramita na Casa: as reformas da Previdência e Administrativa.