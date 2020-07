Zema anuncia escala de pagamento do funcionalismo para o mês de julho

Escala de pagamento de julho: 1ª parcela, no valor de R$2.000,00, será depositada na terça-feira (14/07). A 2ª parcela, com o restante do salário, será quitada no sábado (25/07). Salário integral para servidores da Saúde e Segurança Pública, sexta-feira (10/07).