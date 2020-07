Deputados mineiros que estiveram com Bolsonaro fazem testes para COVID-19

Filiado ao MDB, Fábio Ramalho é deputado por Minas Gerais. (foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados)

O presidente Jair(sem partido) confirmou, nesta terça-feira, ter sido diagnosticado com o novo coronavírus . Ao, o deputado federal mineiro Fábio Ramalho (MDB), que esteve com Bolsonaro na última quinta-feira, confirmou que fará o exame para a infecção ainda hoje, na Câmara Federal, em Brasília. Também presente ao encontro, Lafayette de Andrada (Republicanos) informou que testou negativo.Fábiodisse não ter apresentado sintomas da COVID-19. “Não tive nada. Vou fazer (o teste) por ter estado com ele”, afirmou. O encontro entre o parlamentar e Bolsonaro ocorreu durante almoço no Palácio do Planalto.Segundo ele, a reunião seguiu todos os protocolos sanitários para evitar o contágio, como o distanciamento social. Ainda de acordo com o parlamentar, a reunião foi feita com o objetivo de “dialogar“."Tivemos um orçamento de guerra para a saúde. Agora, precisamos de um orçamento de guerra para a economia”, opinou, em menção à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que separa, do orçamento geral da União, os gastos voltados ao combate da pandemia.Estiveram presentes, ainda, outros deputados federais, como o mineiro Igor Timo (Podemos), Major Vitor Hugo (PSL-GO) e Carla Zambelli (PSL-SP).O EM mostrou, nesta terça, que Bolsonaro se encontrou com mais de 50 autoridades nos últimos 16 dias