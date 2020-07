Lafayette Andrada desbanca Mauro Tramonte e será pré-candidato à Prefeitura de BH pelo Republicanos

Lafayette Andrada está no primeiro mandato como deputado federal (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados) Republicanos definiu o pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano. Trata-se do deputado federal Lafayette Andrada, que desbancou o deputado estadual Mauro Tramonte na intenção de disputar o pleito de 2020 pelo partido. definiu o pré-candidato ànasdeste ano. Trata-se do deputado federal, que desbancou o deputado estadualna intenção de disputar o pleito de 2020 pelo partido.





Na confirmação, Lafayette Andrada fez referência ao atual chefe do Executivo da capital mineira. Ele disse que “BH pode mais e merece um gestor preparado e comprometido com resultados efetivos para todos os belo-horizontinos”.





No primeiro mandato na Assembleia e eleito com o maior número de votos para um deputado estadual mineiro na história, Tramonte desejou sorte ao colega. O parlamentar, que recebeu 516.390 votos nas eleições de 2018, disse que cumprirá o contrato com a Record TV, onde trabalha como jornalista, e o tempo de Legislativo.





“Fiquei sabendo da decisão do partido anteontem (domingo) mesmo. Eu não tinha pretensão de ser prefeito agora, apesar das pesquisas. Quero cumprir minha promessa quando candidato a deputado, de cumprir o contrato com a TV até 2022. Foi uma das promessas que fiz, não queria sair e voltar. Desejo tudo de bom ao Lafayette”, disse Tramonte, ao Estado de Minas.





Atual deputado federal, Lafayette Andrada, de 53 anos, foi deputado estadual de 2007 a 2018. O advogado e professor de Ciências Políticas também foi vereador de BH entre 1993 a 1997 e 2001 a 2005. O pleito deste ano acontecerá em 15 de novembro (primeiro turno) e 29 do mesmo mês.

Até o momento, já disseram estar na disputa em BH o atual prefeito Alexandre Kalil (PSD), a deputada federal Áurea Carolina (Psol-MG), os deputados estaduais João Vítor Xavier (Cidadania) e Wendel Mesquita (Solidariedade), a secretária-adjunta de Estado de Planejamento e Gestão Luísa Barreto (PSDB), o deputados federal André Janones (Avante-MG), o empresário Rodrigo Paiva (Novo) e os ex-deputados federais Nilmário Miranda (PT) e Wadson Ribeiro (PCdoB). Outros nomes figuram como possibilidades, mas ainda não sinalizaram de forma definitiva, como Bruno Engler (PSL), outro parlamentar da Assembleia Legislativa.

Uma data considerada limite para essas definições é 16 de setembro, quando se encerram as convenções destinadas à escolha das coligações e dos candidatos da chapa. Dez dias depois, encerra-se o prazo para legendas e coligações apresentarem à Justiça Eleitoral o requerimento de registro dos candidatos.