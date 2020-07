Deputado bolsonarista diz que cloroquina não funciona e pede que presidente 'obedeça a medicina'

Sóstenes é aliado de Bolsonaro e já criticou o isolamento social, desprezando as recomendações de cientistas (foto: Agência Brasil/Reprodução) deputado Sóstenes Cavalcante (DEM), grande aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi contaminado pelo novo coronavírus. Ele ficou internado na UTI por 11 dias e teve 70% do pulmão comprometido pela doença. Defensor do uso da cloroquina, o deputado admitiu que o medicamento não funciona e aconselhou Bolsonaro a “Folha de S.Paulo. grande aliado do presidente(sem partido) foi contaminado pelo. Ele ficou internado napor 11 dias e teve 70% do pulmão comprometido pela doença. Defensor do uso da cloroquina, o deputado admitiu que o medicamento não funciona e aconselhoua “ obedecer a medicina.” As informações são da

A justificativa dada por Sóstenes para a ineficácia do remédio foi o uso tardio da medicação. Essa teoria não tem respaldo científico. "Mas quando o vírus vem na forma mais grave, acho que nada resolve", disse.

O parlamentar afirma que a cloroquina não trouxe melhoras e que pensava em gravar um vídeo de adeus para a família. "Não sou mais o mesmo", afirma, descrevendo-se mais "paz e amor" nos embates contra rivais. Deputados de esquerda lhe mandaram mensagens de solidariedade no hospital. "Isso ajuda a gente a lutar."

Sóstenes já criticou o isolamento social, desprezando as recomendações de cientistas. Ele ainda afirma não estar convencido de que o isolamento impede o avanço do vírus. Apesar do aumento de casos, o deputado defende a abertura de igrejas.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa