Vídeo: Bolsonaro cita 17 vezes cloroquina ao confirmar que está com COVID-19

A cloroquina tem sido defendida pelo presidente Jair Bolsonaro como o tratamento para as contaminações pelo vírus Sars-Cov2, apesar de a eficácia não ter sido comprovada pela comunidade científica internacional. A Organização Mundial da Saúde (OMS) inclusive interrompeu permanentemente , em julho, os testes com o medicamento porque cientistas concluíram que não há redução da mortalidade em casos de coronavírus.









A cloroquina e a hidroxicloroquina custaram o mandato do ex-ministro da Saúde Nelson Teich. Desde a posse , o médico aguardava que testes comprovassem a eficácia ou não dos medicamentos para decidir se eles deveriam ser indicados para o tratamento de pacientes com o coronavírus, posição desejada e cobrada pelo presidente Bolsonaro. Teich não concordava com a pressão vinda do presidente e, em 15/5, pediu demissão do Ministério , menos de um mês após ter assumido a pasta.





Mesmo com a falta de um parecer favorável ao medicamento por parte da comunidade científica internacional, Bolsonaro mandou, em março, que o Exército brasileiro produzisse cloroquina. Mais de 1,2 milhão de comprimidos do remédio foram fabricados pelo Laboratório Químico Farmacêutico do Exército – normalmente são 250 mil a cada dois anos, para tratamento da malária.





Após a saída de Teich, o general Eduardo Pazuello se tornou o ministro interino da Saúde e aprovou a cloroquina para todos os pacientes com coronavírus. No protocolo, desenvolvido pelo Ministério, recomenda-se a prescrição do medicamento desde os primeiros sinais da COVID-19

(*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Alves)