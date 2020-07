Bolsonaro tira a máscara após falar com jornalistas: 'Pra vocês verem minha cara'

O presidente confirmou nesta terça-feira que o exame de covid-19 que fez no dia anterior testou positivo (foto: Youtube/Reprodução)

No final da entrevista coletiva em que anunciou estar com covid-19, nesta terça-feira (7/7), opediu para que osse afastassem dele porque ele iria. "Vou mostrar minha cara", explicou, dando alguns passos para trás e removendo a proteção do rosto.