Moro diz que se identifica com 'centro-direita' e cita possíveis adversários de Bolsonaro: 'Huck, Doria e Mandetta'

O ex-ministro foi entrevistado na noite deste domingo (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou neste domingo (5), em entrevista à Globo News, que se identifica mais com políticos considerados de ‘centro-direita’ e citou alguns nomes que podem concorrer com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em um possível 2° turno das eleições de 2022, como Luciano Huck, João Doria e Luiz Henrique Mandetta. Apesar disso, Moro não descartou a possibilidade de concorrer e disse que pretende continuar no debate público.