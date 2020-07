Moro diz estar fora do 'jogo político', mas que não fugirá dos debates

Moro reafirmou que a Polícia Federal sofreu interferência do presidente Jair Bolsonaro (foto: Agência Brasil/Reprodução) ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro participou, na tarde desta sexta-feira (3), de uma realizada pelo jornal O Estado de S. Paulo. Durante a entrevista, ele falou sobre as eleições de 2022 e afirmou que “está fora do jogo político”. Moro disse que embora tenha saído do serviço público, não saiu do debate político. participou, na tarde desta sexta-feira (3), de uma live realizada pelo jornal. Durante a entrevista, ele falou sobre as eleições de 2022 e afirmou que “está fora do jogo político”. Moro disse que embora tenha saído do serviço público, não saiu do





Quando questionado sobre os ataques políticos, principalmente da esquerda após a Lava Jato e de bolsonaristas depois da saída do governo, Moro disse que não se vê como “inimigo” de nenhum grupo.





"Nunca senti satisfação pessoal em qualquer ato que imponha sofrimento a alguém, mesmo que a pessoa merecesse”, destacou. “Da mesma maneira agora, com a minha saída do governo. Eu só podia fazer aquilo. Vi uma interferência na polícia, fiquei na dúvida quanto ao que ia acontecer depois com a Polícia Federal e não me senti confortável para ficar.”





O ex-ministro finalizou falando sobre os conflitos com o presidente Jair Bolsonaro - armou que "falou a verdade", "cumpriu seu dever" e que agora o caso está nas mãos da Justiça.

