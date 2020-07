Segundo Bolsonaro, Senado deve aprovar nova Carteira de Habilitação

(foto: MARCOS CORREA/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta sexta-feira (3/07) que o Senado deve aprovar a nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com validade de 10 anos. A fala ocorreu durante conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. “Está conversado com Davi Alcolumbre aprovar. Talvez até hoje”, apontou.









Após uma apoiadora comentar que a medida era uma promessa do presidente, Bolsonaro rebateu: “Não é promessa. A gente tem ideias. Durante a pré campanha eu dizia que não basta eu querer, depende do parlamento. Então levou 6, 7 meses, está nascendo o projeto. Então chegando pra gente, sanciona imediatamente”.





A bolsonarista emendou: “Compreenderam a necessidade”. Bolsonaro então respondeu falando da dificuldade das relações entre os poderes. “É complexo a ligação do Executivo Legislativo, não é fácil não”, concluiu.





O projeto da nova CNH foi entregue à Câmara pelo presidente Jair Bolsonaro em junho do ano passado. O texto foi aprovado pela Casa no último dia 24.