Bolsonaro deve confirmar Renato Feder ministro da Educação

Feder é mestre em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Como secretário de Educação do Paraná, aliou educação e tecnologia e modernizou o ensino do estado.



No enfrentamento à pandemia, criou o Aula Paraná, um sistema de ensino à distância, que foi implementado em apenas 15 dias e contempla aulas virtuais pelo Google Classroom, mais de 930 mil downloads do aplicativo e três canais de televisão aberta. O estado conta também com internet gratuita para 1,07 milhão de estudantes e 100 mil profissionais da área da educação.





Na função, Feder também implementou o sistema de Chamados Online, com a finalidade de reduzir a evasão escolar e envolver a família com a educação dos jovens. A Prova Paraná, que afere a evolução da aprendizagem de jovens de todo o estado — cerca de 1 milhão a cada dois meses —, foi destaque nacional. Outro projeto implementado em sua gestão é o currículo Paraná, que conta com aulas de programação de computadores, empreendedorismo e matemática financeira.

O atual secretário de Educação do Paraná,, deve ser confirmado como novo ministro da Educação pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ainda nesta sexta-feira (3). Ele será o quarto nome a ocupar o cargo no governo