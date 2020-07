Reforma da Previdência de Minas avança de forma 'fatiada' na Assembleia

Texto vai a plenário somente quando passar pelas comissões temáticas (foto: Luiz Santana/Assembleia Legislativa de Minas Gerais) reforma da Previdência do funcionalismo público de Minas Gerais avançou na manhã desta sexta-feira na Assembleia Legislativa com a aprovação do relatório apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O texto ganhou oficialmente o aval para tramitar separadamente das questões administrativas. Apesar de críticas de inúmeros deputados estaduais, ado funcionalismo público deavançou na manhã desta sexta-feira naLegislativa com a aprovação do relatório apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O texto ganhou oficialmente o aval para tramitar separadamente das questões administrativas.









A reforma da Previdência mineira foi enviada ao Legislativo junto da reforma Administrativa. O parecer aprovado nesta sexta - somente um voto contrário, da deputada Ana Paula Siqueira (Rede), contra seis favoráveis - “isola” os assuntos previdenciários, que seguem a tramitação, enquanto as questões administrativas serão tratadas posteriormente. A medida agradou parcialmente a oposição, que gostaria também que as alíquotas fosse fatiadas para um debate específico.





“Lamento, porque queria ter o debate. Queria ter o contraditório. Queria que as questões que nós estamos levantando viessem para o debate e pudessem ser respondidas, desde o processo completamente comprometido da ausência de participação popular ao debate de conteúdo em relação à reforma da Previdência”, disse a deputada Beatriz Cerqueira (PT).





A certa urgência do bloco governista diz respeito a um prazo do Ministério da Economia. Segundo portaria federal, os estados têm até 31 de julho deste ano para definirem alíquotas, idade, tempo de contribuição, regras de contribuição e autarquia própria nas reformas estaduais.





“O Governo Federal tem esse prazo que precisa ser cumprido. E nós precisamos discutir essas questões, não é um pacote fechado. Como aconteceu na CCJ, com essa divisão, vai acontecer as discussões das alíquotas, por exemplo”, disse o deputado Raul Belém (PSC), líder do governo na Casa.





A reforma foi enviada à Assembleia por meio de dois textos: uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e um Projeto de Lei Complementar (PLC). Depois da CCJ, a PEC passará somente por uma comissão Especial. Já o PLC deverá ser debatido nas comissões de Trabalho, Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. As duas matérias podem ir a plenário separadamente.





Após apreciação em primeiro turno, o PLC volta para a comissão de Administração Pública, enquanto a PEC vai para nova rodada na comissão especial. O PLC chega novamente ao governo de Minas somente se houver a aprovação em segundo turno no plenário, enquanto a PEC é promulgada pelo próprio Parlamento.