Votação da reforma da Previdência de Minas fica para semana que vem

Parecer da CCJ para a reforma da Previdência será votado somente nesta sexta-feira (foto: Luiz Santana/Assembleia Legislativa de Minas Gerais)

A votação em plenário no primeiro turno dadesó poderá acontecer na próxima semana. Isso porque, depois de reunião extraordinária na manhã desta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da, ainda não houve um parecer definitivo sobre o texto. Com isso, está agendado para esta sexta um novo encontro para seguir com os trâmites da matéria.