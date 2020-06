MP vai ao STF contra foro privilegiado para Flávio Bolsonaro

Na semana passada, os desembargadores decidiram que o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) não pode ser processado na primeira instância da Justiça (foto: Agência Brasil/Reprodução) Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu entrar com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJ) no caso das 'rachadinhas' na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Na semana passada, os desembargadores decidiram que o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) não pode ser processado na primeira instância da Justiça e concederam a ele foro privelegiado. As informações são da CNN Brasil. decidiu entrar com um pedido nocontra a decisão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJ) no caso das 'rachadinhas' na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Na semana passada, os desembargadores decidiram que onão pode ser processado na primeira instância da Justiça e concederam a ele foro privelegiado. As informações são da

De acordo com o MP, a decisão contraria a jurisprudência do STF sobre prerrogativa de foro, que foi resultado de uma reclamação feita pelo próprio Flávio à Corte. Em fevereiro do ano passado, o ministro Marco Aurélio negou o pedido feito pelo senador.





Durante defesa, os advogados do parlamentar argumentaram que o esquema investigado refere-se à época do mandato de Flávio Bolsonaro na Alerj e que por isso os julgamentos deveriam ser conduzidos pelo Órgão Especial do TJ, que possui os desembargadores mais experientes, e não por Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal, pertencente à 1ª instância.

Durante votação que concedeu foro especial ao senador, foi também decidido, por 2 a 1, a manutenção da validade das decisões do juiz Flávio Itabaiana até agora no processo. Isso significa tanto a validação da prisão de Fabricio Queiroz, ex-assistente do senador, como também do mandado de prisão contra a mulher dele, Márcia, que está foragida.

O MPRJ também vai ingressar com um recurso no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa