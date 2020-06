Luis Roberto Barroso curte post contra Bolsonaro e se desculpa

(foto: Roberto Jayme/TSE)

Curti ontem um post sem querer. Ainda estou me adaptando a esta rede. Não curto posts com conteúdo de polarização política. Ao contrário, busco contribuir para o aprimoramento das instituições e para o debate racional de ideias. Agradeço a quem me alertou sobre o engano. %u2014 Luís Roberto Barroso (@LRobertoBarroso) June 29, 2020

É amigão, o Barroso só se manifesta nos autos. pic.twitter.com/QJpLsewbFh %u2014 marcilio bezerra (@mbkarateka) June 29, 2020

O ministro Luís Roberto, do Supremo Tribunal Federal (), usou as redes sociais nesta segunda-feira (29) para se desculpar por ter curtido uma postagem crítica ao presidente(sem partido)."Curti ontem um post sem querer. Ainda estou me adaptando a esta rede. Não curto posts com conteúdo de polarização política. Ao contrário, busco contribuir para o aprimoramento das instituições e para o debate racional de ideias. Agradeço a quem me alertou sobre o engano", disse o magistrado.A postagem curtida por Barroso foi feita pelo perfil da revista. A publicação destacava uma fala do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP). "O sonho de Bolsonaro é fechar Congresso e STF, mas ele não tem apoio popular nem das Forças Armadas para isso", afirmou Kim, que é um dos líderes do(MBL), grupo que apoiou Bolsonaro nas eleições, mas rompeu com o governo.Além do pedido de desculpas, Barroso também descurtiu a publicação. Na manhã desta segunda, o post já não mais constava na lista de curtidas do ministro.