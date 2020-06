Mário Frias toma posse na Secretaria Especial de Cultura em cerimônia fechada

(foto: Reprodução/Instagram)

O ator Mário Frias tomou posse como novo secretário Especial de Cultura nesta terça-feira, 23, em cerimônia fechada, ao lado do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. As informações foram publicadas no portal do ministério. O atortomou posse como novonesta terça-feira, 23, em cerimônia fechada, ao lado do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. As informações foram publicadas no portal do ministério.





O ex-ator de Malhação, da TV Globo, será responsável pela formulação de políticas públicas, e projetos que promovam o setor cultural no País. A nomeação de Mário Frias foi publicada na última sexta-feira, dia 19.

Redes sociais





Frias tem sido atuante nas redes sociais, onde compartilha seu posicionamento político alinhado ao do governo Bolsonaro e pouco fala sobre cultura. Na sexta, ele postou: Você que como EU votou no Presidente @jairbolsonaro fique firme, apoie, continue convicto de sua escolha, seja forte, blinde seu cérebro de narrativas mentirosas e covardes. Transforme as dificuldades em garra e força pra lutar por um Brasil melhor!"





Um pouco antes, ele postou mensagem ironizando as vítimas da pandemia do novo coronavírus. "Milagre? Foi só o Pres. Bolsonaro pedir ao povo para filmar que os hospitais se esvaziaram. Filma mais meu povo que milagrosamente adeus Coronavírus!", escreveu.