Filha de vítima da ditadura processa Regina Duarte por apologia à tortura

A atriz ex-secretária nacional de Cultura , está sendo processada porpela jornalista e advogadaLygia é filha do diplomata e jornalista, que foipelo governo militar em 1979, durante o período da ditadura, enquanto investigava ana construção da Usina de Itaipu para escrever um livro.A informação sobre a ação judicial de Lygia contra Regina Duarte foi noticiada inicialmente pelo jornal Folha de São Paulo.

Em entrevista à CNN Brasil no dia 7 de maio, Regina Duarte minimizou os crimes do governo militar . “Bom, mas sempre houve tortura, sempre houve... Meu deus, Stalin, quantas mortes? Hitler, quantas mortes? Se a gente for trazendo mortes, arrastando esse cemitério... Desculpe, mas não, não quero arrastar um cemitério de mortos nas minhas costas. Eu não desejo isso para ninguém. Eu sou leve, sabe? Eu estou viva, estamos vivos, vamos ficar vivos. Por que olhar para trás? Não vive quem fica arrastando cordéis de caixões”.