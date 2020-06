Psol define Áurea Carolina como pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte

definiu nessa sexta-feira a deputada federalcomo pré-candidata nas eleições municipais deste ano para a. O pleito está marcado para os dias(primeiro turno) e(segundo turno) do mesmo mês.

A decisão do Psol e de Áurea Carolina, vereadora de BH em 2017 e 2018, vai contra o que ela havia planejado inicialmente. Deputada federal desde janeiro de 2019, ela declarou que queria focar no cargo na Câmara dos Deputados e que a recente gestação poderia impactar na campanha, preferindo se distanciar. Com 36 anos de idade, a socióloga e mestra em ciência política deu à luz ao filho Jorge em 20 de fevereiro de 2020.