PT define oito pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte

Somente um dos oito pré-candidatos está em um mandato atualmente (foto: Reprodução/Facebook PT de Minas) PT definiu neste sábado oito nomes que serão avaliados para representar o partido nas eleições municipais deste ano para a Prefeitura de Belo Horizonte, marcadas para os dias 4 de outubro (primeiro turno) e 25 (segundo turno) do mesmo mês. O processo de definição dos pré-candidatos durou do último sábado até essa sexta-feira, de acordo com o Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) da legenda. Após debates e longo tempo de indefinição, odefiniu neste sábado oito nomes que serão avaliados para representar o partido nas eleições municipais deste ano para a, marcadas para os dias(primeiro turno) e(segundo turno) do mesmo mês. O processo de definição dos pré-candidatos durou do último sábado até essa sexta-feira, de acordo com o) da legenda.





SAIBA MAIS 15:28 - 20/06/2020 Deputado Rogério Correia diz que foi ameaçado e culpa Carla Zambelli

11:40 - 20/06/2020 Reforma da Previdência de MG pode extrapolar prazo em cinco meses Minas Gerais pelo PT são: Miguel Correa Jr., ex-deputado federal; Rogério Correia, deputado estadual; Eduardo Novais, engenheiro; Nilmário Miranda, ex-deputado federal; Luiza Dulci, economista; Guilherme “Guima” Jardim, presidente do Diretório Municipal da legenda; Geraldo Arco Verde, secretário-geral do partido em BH; e Luana de Souza, membro do Diretório Nacional petista. Os pré-candidatos à prefeitura da capital depelosão:, ex-deputado federal;, deputado estadual;, engenheiro;, ex-deputado federal;, economista;, presidente do Diretório Municipal da legenda;, secretário-geral do partido em BH; e, membro do Diretório Nacional petista.





Ainda não se sabe quando o candidato do PT à prefeitura será definido. Apesar da apresentação formal, uma unidade com outra chapa ainda não é descartada pelo partido, ponto de discussão nos últimos meses. No primeiro turno, a legenda deve ter candidatura própria, cenário já incerto para um segundo turno.





Até o momento, já disseram estar na disputa em BH o atual prefeito Alexandre Kalil (PSD), a deputada federal Áurea Carolina (Psol-MG), os deputados estaduais João Vítor Xavier (Cidadania) e Wendel Mesquita (Solidariedade), a secretária-adjunta de Estado de Planejamento e Gestão Luísa Barreto (PSDB), o deputado federal André Janones (Avante-MG), a professora Duda Salabert (PDT) e o empresário Rodrigo Paiva (Novo). Outros nomes figuram como possibilidades, mas ainda não sinalizaram de forma definitiva, como Bruno Engler (PSL) e Mauro Tramonte (PRB), também parlamentares da Assembleia Legislativa.





Uma data considerada limite para essas definições é 5 de agosto, quando se encerram as convenções destinadas à escolha das coligações e dos candidatos da chapa. Dez dias depois, encerra-se o prazo para legendas e coligações apresentarem à Justiça Eleitoral o requerimento de registro dos candidatos.