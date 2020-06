Deputado Rogério Correia diz que foi ameaçado e culpa Carla Zambelli

(foto: Emmanuel Pinheiro/EM/D.A Press e Marcelo Ferreira/CB/D.A Press) O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou, neste sábado (20/6), que vai denunciar a também deputada Carla Zambelli (PSL-SP) à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal (STF) por "incitar ataques" contra ele na sexta-feira. O petista afirma que passou a receber ameaças, inclusive de morte, depois de a pesselista postar uma mensagem na qual afirmava que ele sentiria "o tsunami Bolsonarista em suas redes".

"Zambelli será denunciada no Conselho de Ética da Câmara, na CPI das Fake News, no STF e na PF. Ela produziu provas contra si mesma, já que está registrada a incitação aos ataques. Não é de se estranhar seu desespero, pois ela também é investigada", escreveu Correia no Twitter, referindo-se ao fato de que Zambelli foi um dos alvos de operação da PF autorizada pelo Supremo para investigar fake news.

Zambelli será denunciada no Conselho de Ética da Câmara, na CPI das Fake News, no STF e na PF. Ela produziu provas contra si mesma, já que está registrada a incitação aos ataques. Não é de se estranhar seu desespero, pois ela também é investigada. https://t.co/tD36MWF64N %u2014 rogeriocorreia_ (@RogerioCorreia_) June 20, 2020

Na sexta-feira, Correia encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, pedido de retenção do passaporte de Abraham Weintraub, agora ex-ministro da Educação, que entrou nos Estados Unidos graças ao passaporte diplomático. "Há indícios de que Weintraub queira deixar o país", afirmou o deputado.





Pouco depois, Zambelli publicou a seguinte mensagem em suas redes sociais: Sua rede é fraca, Vossa Excelência é fraco. Vocês da esquerda sequer sabem fazer oposição. Hoje vc vai sentir o tsunami Bolsonarista em suas redes. Seu ato é uma afronta ao povo brasileiro que votou em Bolsonaro e Vc não respeita o PROCESSO DEMOCRÁTICO! DITADORZINHO!

Weintraub já está nos EUA!



Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.

Romanos 8:28



Deus lhe abençoe nesta nova etapa junto ao Banco Mundial!



A luta continua...@AbrahamWeint pic.twitter.com/I3VMlx9lGY %u2014 Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) June 20, 2020





Bate-boca entre Correia e Zambelli



"Ainda na sexta-feira, Correia respondeu: "Não bastasse estar cheia de problemas e a deputada Zambelli anuncia e coloca robôs bolsonaristas para atacar deputados nas redes. Até ameaça de morte já recebi".





A deputada, então retrucou, chamando Correia de "fraco", por ter recebido apoio da deputada petista Natália Bonavides (leia abaixo). "Você é um homem fraco. Primeiro disse que eram robôs. Agora correu pra amiguinha chorando pq os robôs ameaçaram você. Sabe quantas ameaças de morte eu recebo por dia? Você esticou essa corda, agora aguenta. Seu pústula!", disse.





Neste sábado, Zambelli comemorou o fato de Weintraub estar nos Estados Unidos. "Weintraub já está nos EUA! Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28 Deus lhe abençoe nesta nova etapa junto ao Banco Mundial! A luta continua..."