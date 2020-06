Ouça: Joice Hasselmann vaza áudio de Zambelli e a chama de 'criminosa'

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

federal(PSL-SP) divulgou, nesta segunda-feira (8), aúdios atribuídos à sua colega de partido, a também deputada(PSL-SP). A gravação mostraria Zambelli tentando convencer umade Joice a se demitir para ajudar em uma ação que buscaria incriminar a atual chefe.Na semana passada, doisde Joice Hasselmann a acusaram de usar sua equipe de gabinete para criar e disseminare ataques aCom a liberação da gravação, Joice argumenta que houve assédio a seus assessores para que eles aOuve-se na gravação atribuída por Joice a Zambelli: "A gente conversa com o Felipe (Francischini) pra ver se ele te coloca no, de repente... Eu te ajudo a arrumar alguma coisa, sei lá. Não sei como é sua situação financeira, se você precisa desse emprego. A gente vai denunciar na, vai ter coisa de, vai ter mandado de busca e apreensão de celular. Se você se dispor a pedir demissão, se dispor a contribuir etc, fica melhor pra você, entendeu? Do que você de repente ser pega, daqui a três, quatro semanas, numa operação da Polícia Federal, igualforam. Isso não é legal. É horrível, entendeu? Então, assim, ovai avaliar com está a situação da liderança etc. Dependendo de como for, você vai trabalhar na liderança do PSL, como assessora de lá, entendeu?"

Confira o áudio





6- Uma coisa é fato: Carla Zambelli, cedo ou tarde será presa. Os áudios da criminosa mostram a armação. E agora @CNNBrasil ? E agora @recordtvoficial ? Vocês fizeram parte dessa armação. Vão dar a notícia real de que a trombadinha de Bolsonaro armou tudo? Aguardando... pic.twitter.com/PSJPJ0I0Xl %u2014 Joice Hasselmann ANTI BOLSOLULA%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@joicehasselmann) June 8, 2020



Para Joice, a gravação é uma prova de que o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, incluindo Zambelli, planejaram uma operação da PF para incriminá-la.