Queiroz era monitorado por advogado ligado à família Bolsonaro

Fabricio Queiroz foi preso nessa quinta-feira (18) em Atibaia. A casa onde o ex-policial estava era do advogado Frederick Wassef (foto: Reprodução/SBT) Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) mostram que Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), era monitorado pelo advogado Frederick Wassef, que é ligado diretamente à família Bolsonaro. Segundo investigadores, o apelido “Anjo” era usado nas mensagens para se referir a Wassef. Mensagens apreendidas pelomostram que, ex-assessor do senador(Republicanos), era monitorado pelo advogadoque é ligado diretamente à família Bolsonaro. Segundo investigadores, o apelido “Anjo” era usado nas mensagens para se referir a Wassef.

Mensagens encontradas no celular da esposa de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, também ajudaram na investigação. No aparelho dela, a informação sobre o desligamento do celular para evitar a localização do casal foi encontrada.



O celular também ajudou o Ministério Público a chegar até o endereço onde foi encontrado Queiroz, em Atibaia, interior de São Paulo.

Anjo". Em outra, a Márcia compara o marido a um bandido, e afirma que ele atuava como " Foi nesse aparelho, apreendido numa operação anterior, que os investigadores encontraram mensagens enviadas pelo filho dela e pelo ex-assessor. Em uma delas, Queiroz chega a dizer que a esposa está na casa do "". Em outra, a Márcia compara o marido a um bandido, e afirma que ele atuava como " preso dando ordens aqui fora."

Fabrício Queiroz foi preso na quinta-feira (18) em Atibaia. A casa onde o ex-policial estava era do advogado Frederick Wassef.

*Estagiaria sob supervisão da subeditora Kelen Cristina