Mulher de Queiroz diz que marido atuava como 'preso dando ordens aqui fora'

(foto: Reprodução/Instagram) justificativa de prisão de Fábio de Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, o juiz Flávio Itabaiana Nicolau, da 27ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), avaliou que Queiroz e sua mulher, Márcia Oliveira de Aguiar, poderiam atrapalhar as investigações. Isso porque, em algumas mensagens, a mulher de Fabrício chega comparar o marido com um bandido “preso dando ordens aqui fora e resolvendo tudo”. Na, o juizavaliou quee sua mulher,poderiam atrapalhar as investigações. Isso porque, em algumas mensagens, a mulher de Fabrício chega comparar o marido com um“preso dando ordens aqui fora e resolvendo tudo”.









O magistrado decretou a prisão preventiva do ex-assessor por envolvimento em um esquema de corrupção na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro. O juiz também decretou a prisão da esposa dele, que ainda não foi localizada.





De acordo com o juiz, testemunhas deixaram de ser ouvidas por orientação de Fabrício Queiroz. Esse é o caso de Danielle Nóbrega, ex-mulher do capitão do Bope, Adriano Nóbrega, que constou como assessora de Flávio Bolsonaro por 10 anos e foi demitida do gabinete em novembro de 2018, a pedido de Queiroz.



Nóbrega morreu no começo deste ano, em uma operação policial na Bahia. Ele era responsável por chefiar o chamado Escritório do Crime, grupo de milicianos matadores de aluguel e suspeito de envolvimento com a morte da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL).





Vale relembrar que a ativista de direitos humanos e ex-parlamentar denunciava a violência policial e a atuação de milícias nas favelas.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa