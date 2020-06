Para evitar vazamentos, policiais não sabiam que iriam prender Queiroz

(foto: AFP / CARL DE SOUZA)

do mandado decontra o policial militar aposentado, ex-assessor do senador, teve alguns cuidados a mais. Paravazamentos, a Polícia Civil só tevedo local e do alvo às 4h30 da manhã, em uma reunião operacional em Campinas (SP) com os promotores de Justiça do Ministério Público de São Paulo (MPSP) que iriamo mandado. A prisão foiem Atibaia (SP).

De acordo com o promotor Jandir Moura Torres Neto, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPSP, às 4h30 os cinco delegados quedo cumprimento do mandado de prisão foramsobre o local e que se tratava de Queiroz. Os 20 policiais quena operaçãonaquele momento. O MPSP recebeu o pedido do MP do Rio de Janeiro para cumprir a prisão em Atibaia (SP) na última quarta-feira (17), por volta do meio-dia.

Também não houve reconhecimento de local, como costuma acontecer, com envio de equipes para avaliar o espaço, ver quantas pessoas seriam necessárias e se haveria necessidade de algum equipamento especial. “A gente ficou com medo de que alguma diligência que a gente fizesse pudesse comprometer o sucesso do cumprimento das ordens”, disse Moura.

Buscando o endereço de outras maneiras, foi possível observar que o local poderia ser um escritório de advocacia. Queiroz foi preso em um imóvel identificado com uma placa como escritório de Frederick Wassef, advogado do presidente Jair Bolsonaro e do senador Flávio. Por isso, os promotores solicitaram o comparecimento de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), mas sem especificar também a cidade ou o alvo.

Apesar de oficialmente ser identificado como um escritório, Moura pontua que o local não aparenta ter esta destinação. “Materialmente, as circunstâncias do interior do imóvel não se assemelham àquelas que a gente normalmente verifica num ambiente profissional. Não havia estação de trabalho, notebook, impressoras. Aparentava mais características semelhantes a de uma casa”, afirmou.

Questionado se acreditava que o local era identificado como escritório de advocacia para evitar uma entrada durante operação policial, pelas prerrogativas de advogados, o promotor disse que essas informações só podem ser passadas com precisão pelos promotores do RJ que conduzem as investigações. "Pode ter relação com alguma coisa que eles sabem. A gente só recebeu ordem para ser cumprida", pontuou.

As equipes foram ao local também com um mandado de prisão contra a esposa de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar. Ela, no entanto, não estava no local. Conforme o promotor, ao ser questionado, Queiroz disse que ela estava no Rio de Janeiro.

A prisão de Queiroz foi feita no âmbito das investigações do MP do Rio e apuram a sua participação em um esquema de desvio dos salários de servidores do gabinete de Flávio na época em que ele era deputado estadual pelo RJ - prática conhecida como "rachadinha".