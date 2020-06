Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro da Educação, também deixará governo

Arthur Weintraub é irmão do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub (foto: ALEX FERREIRA/CAMARA DOS DEPUTADOS)

Arthur foi aconselhado por integrantes do governo a se afastar neste momento conturbado para o presidente da República, que está no olho do furação com a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Bolsonaro e do filho dele, Flávio, hoje senador. Queiroz é apontando como responsável pelas “rachadinhas” dentro do gabinete de Flávio, quando ele era deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.









Dentro do governo, são muitas as ressalvas aos irmãos Weintraub, considerados extremamente reacionários. Mas eles são muito bem-vistos pela ala ideológica, que movimenta o apoio do governo por meio das redes sociais.





Ainda não se sabe o destino de Arthur, mas Abraham Weintraub irá para o Banco Mundial, com sede em Washington, nos Estados Unidos. Ocupará uma das vagas que o Brasil tem direito na instituição. Abraham se apresenta como economista.





O agora ex-ministro da Educação teve a cabeça entregue por Bolsonaro, que precisa, urgentemente, reconstruir as pontes com o Congresso e com o Judiciário. Abraham Weintraub é rechaçado dentro do Supremo Tribunal Federal (STF) por ter chamado os ministros da Corte de “bandidos”, que “deveriam estar presos”..







Assessor especial da Presidência da República,do agora, Abraham Weintraub, também deverá deixar o governo, segundo fontes do Palácio do Planalto. Tudo já foicom o presidente