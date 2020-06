Do advogado de Bolsonaro, imóvel onde estava Queiroz tem cartaz do AI-5

Junto com os cartazes, havia bonecos do mafioso Tony Montana, do filme Scarface, interpretado pelo ator Al Pacino. (foto: Divulgação) Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, a Polícia Civil de São Paulo (PCSP) observou um cartaz escrito "AI-5". A casa é de Frederick Wassef, advogado do presidente Jair Bolsonaro e do parlamentar. No imóvel onde foi preso, nesta quinta-feira (18/6), o policial militar aposentadoobservou um cartaz escrito "". A casa é deadvogado do presidente Jair Bolsonaro e do parlamentar.

As imagens feitas pela Polícia Civil de SP foram obtidas pelo portal G1. O Ato Institucional número 5, ou AI-5, é considerado um dos atos mais duros da Ditadura Militar brasileira, que fechou o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e suspendeu o habeas corpus.





Junto com os cartazes, havia bonecos do mafioso Tony Montana, do filme Scarface, interpretado pelo ator Al Pacino.





A prisão de Queiroz foi feita no âmbito das investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) que apuram a sua participação em um esquema de desvio dos salários de servidores do gabinete de Flávio na época em que ele era deputado estadual pelo RJ.