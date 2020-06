Deputado mineiro desmente Bolsonaro sobre auxílio emergencial: 'Vocês não admitiam R$ 200'

Marcelo Aro (PP-MG) foi relator do projeto de lei do auxílio emergencial (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados) deputado federal mineiro Marcelo Aro (PP) rebateu Jair Bolsonaro (sem partido) na noite dessa quinta-feira (11) após postagem do presidente nas redes sociais acerca dos valores propostos para o auxílio emergencial em virtude da pandemia do novo coronavírus. Apesar da repercussão, o chefe do Executivo não respondeu o parlamentar. (PP) rebateu(sem partido) na noite dessa quinta-feira (11) após postagem do presidente nasacerca dos valores propostos para oem virtude da pandemia do novo coronavírus. Apesar da repercussão, o chefe do Executivo não respondeu o parlamentar.





Presidente, isso não é verdade. Vamos contar a história real? Fui relator do projeto. Seu governo foi contra o meu relatório desde o primeiro momento. Vocês não admitiam um valor acima de R$ 200,00. https://t.co/WIvu7Sczkj %u2014 Marcelo Aro (@marceloaro) June 11, 2020

Aro foi relator do projeto de lei do auxílio emergencial na Câmara e relembrou a proposta do governo. "Vocês não admitiam um valor acima de R$ 200", afirmou, em resposta ao presidente.





O parlamentar ainda ressaltou que o governo só passou a ser favorável aos R$ 600 após os fortes sinais de que seriam derrotados no Congresso. "Somente quando viram que o projeto seria aprovado , mesmo com os votos do governo contrários, seu governo sugeriu construir um acordo. Não foi estudo", complementou.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz