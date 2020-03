Coronavírus: Câmara dos Deputados aprova auxílio de R$ 600 para informais durante pandemia

Deputados aprovaram o Projeto de Lei na noite desta quinta-feira (26) (foto: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados)





Terão direito ao benefício: microempreendedores individuais, contribuintes individuais do Regime Geral de Previdência Social ou trabalhadores informais. Estes devem estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com data retroativa a 20 de março de 2020. Mulheres que sejam mães ou chefes de família terão direito a duas cotas do benefício.









A intenção inicial da equipe econômica do governo era de fixar o auxílio no valor de R$ 200, considerado baixo pelos deputados. Nessa quarta, o Ministério da Economia disse que poderia aumentar para R$ 300. No entanto, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), avaliou que o valor poderia chegar a R$ 500.





Na tarde desta quinta, em entrevista na porta do Palácio do Alvorada, o presidente da república Jair Bolsonaro (sem partido) já havia sinalizado que o auxílio poderia chegar a R$ 600.





Requisitos para receber o auxílio emergencial:





pessoas maiores de 18 anos;

pessoas que não tenham emprego formal;

pessoas que não sejam titulares de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal (exceto Bolsa Família);

pessoas cuja renda mensal per capita seja de até meio salário mínimos ou a renda familiar mensal total seja de até três salários mínimos;

pessoas que não tenham recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70.

