Bolsonaro diz que valor do 'coronavoucher' deve ser de R$600

Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro da economia, Paulo Guedes (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)



O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), anunciou nesta quinta-feira que o valor do auxílio mensal a ser pago a trabalhadores autônomos e informais durante a pandemia de coronavírus deve ser de R$600.









“Já está em R$500, talvez até passe para R$600. Conversei com Paulo Guedes ontem. Ele está vindo morar em Brasília, porque o hotel que ele estava fechou. Não tomo decisão sem falar com ele. Não tomo decisão nenhuma sem falar com o respectivo ministro” afirmou Bolsonaro em entrevista coletiva nesta quinta, em Brasília.





O valor do auxílio inicialmente proposto pelo governo seria de R$200, o que foi criticado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (Dem). Para Maia, o auxílio deveria ser de, no mínimo, R$500.