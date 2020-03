Bolsonaro diz que 'pânico é uma doença' e que o 'povo foi enganado' sobre coronavírus

Bolsonaro falou com a imprensa e com apoiarores em Brasília (foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil)



O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), voltou a criticar as medidas de isolamento recomendadas por especialistas em saúde que tentam frear a disseminação do coronavírus. Em tom de voz elevado, Bolsonaro defendeu novamente que a situação econômica do país é mais importante do que a pandemia da Covid-19. Segundo o presitente, o ‘povo foi enganado’ a respeito da doença.





O povo foi enganado esse tempo todo sobre o vírus. O que tinham que falar é que o vírus virá. Ninguém discute isso. Infelizmente, vai ter que enfrentar. Vamos procurar salvar o máximo de vidas, preparando os hospitais, máscaras, etc. Isso está sendo feito”, disse o presidente entrevista coletiva nesta quarta-feira, em Brasília. “O problema está aí, o desemprego está aí. Anteontem, foi uma desgraça, segundo a mídia, o meu pronunciamento . Apanhei, tava 70% contra a minha pessoa nas mídias sociais. Já mudou.. O que tinham que falar é que o vírus virá. Ninguém discute isso. Infelizmente, vai ter que enfrentar. Vamos procurar salvar o máximo de vidas, preparando os hospitais, máscaras, etc. Isso está sendo feito”, disse o presidente entrevista coletiva nesta quarta-feira, em Brasília.









“Estou vendo governadores recuarem, abrir comércio. A segunda onda já chegou. Desemprego em massa. O que falei há dois dias e fui massacrado pela mídia. Diz a estatística, especialistas, é que, quem tem abaixo de 40 anos raramente vai ter um problema agravado. O pânico é uma doença e isso foi massificado quase que no mundo todo e no Brasil não foi diferente”, afirmou.